В Китае ужесточают ограничения в связи с новыми очагами COVID-19
В городах восточного Китая усилены меры для предотвращения распространения COVID-19. Это создает новые угрозы для восстановления экономики страны.
В производственном центре Уси, расположенном в дельте Янцзы, прекращена работа многих учреждений и заведений, расположенных под землей. Это касается также супермаркетов и магазинов.
Правительство рекомендует людям работать удаленно из дома, обеды в ресторанах приостановлены.
В Уси вявлено 42 новых бессимптомных случая. Городские власти призывают жителей не покидать город без необходимости.
В округе Си в провинции Аньхой в субботу выявлено 288 случаев заражения коронавирусом. В результате заблокировано 760 000 жителей, остановлено движение общественного транспорта.
Экспортная столица Китая Иу отменяет рейсы в Пекин на неопределенный период. Там зафиксировано 3 новых случая за последнюю неделю.
В Шанхае выявлен один случай за пределами карантинных зон. В пятницу город снял карантин, который длился два месяца.
В материковом Китае зарегистрировано 473 новых случая, из них 104 с симптомами. Днем ранее в стране было выявлено 268 новых заражений.
Опубликовано: Светлана Репина
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