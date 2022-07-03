В Китае ужесточают ограничения в связи с новыми очагами COVID-19

В городах восточного Китая усилены меры для предотвращения распространения COVID-19. Это создает новые угрозы для восстановления экономики страны.

В производственном центре Уси, расположенном в дельте Янцзы, прекращена работа многих учреждений и заведений, расположенных под землей. Это касается также супермаркетов и магазинов.

Правительство рекомендует людям работать удаленно из дома, обеды в ресторанах приостановлены.

В Уси вявлено 42 новых бессимптомных случая. Городские власти призывают жителей не покидать город без необходимости.

В округе Си в провинции Аньхой в субботу выявлено 288 случаев заражения коронавирусом. В результате заблокировано 760 000 жителей, остановлено движение общественного транспорта.

Экспортная столица Китая Иу отменяет рейсы в Пекин на неопределенный период. Там зафиксировано 3 новых случая за последнюю неделю.

В Шанхае выявлен один случай за пределами карантинных зон. В пятницу город снял карантин, который длился два месяца.

В материковом Китае зарегистрировано 473 новых случая, из них 104 с симптомами. Днем ранее в стране было выявлено 268 новых заражений.