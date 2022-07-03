Садоводы рассказали, чем подкармливать плодовые деревья летом
Яблони, груши другие плодовые деревья принесут богатый урожай и не будут болеть, если их своевременно и правильно подкармливать.
Летом подкормки очень важны, потому что при активном росте расходуются полезные вещества из почвы, их запас необходимо пополнять.
В первой половине лета деревьям нужны фосфор, калий, азот. Во второй половине лета следует избегать их избытка.
Подкормка азотом проводится при слабом развитии деревьев и росте листьев. Фосфор и калий нужны для формирования растений.
Лучше всего подкармливать деревья натуральной и безопасной органикой. Древесная зола содержит кальций, калий, магний, фосфор, кремний, причем все они хорошо усваиваются. Для подкормки необходимо смешать золу с водой.
Настой коровяка в воде в соотношении 1:10 готовится в течение недели. Затем в 50 см от ствола дерева делаются канавки, куда и заливается подкормка.
Птичий помет следует использовать в небольшой концентрации, чтобы не обжечь корни дерева. Н 1 часть помета нужно 15 частей воды, раствор настаивается неделю.
Комплексные удобрения необходимо применять в соответствии с инструкцией.
Опубликовано: Светлана Репина
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