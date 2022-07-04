Фермеры объяснили, чем подкармливать болгарский перец для хорошего урожая

Болгарский перец хорошо растет в тепле при достаточном количестве света и влаги. Это касается и открытого грунта, и тепличных условий.

Для повышения урожайности нужно обеспечить перцу достаточное количество питательных веществ. Для этого используются подкормки.

Для хорошего формирования плодов растениям нужны кальций, фосфор, калий. Все эти вещества содержатся в растворе, приготовленном из 2 кг измельченной крапивы, 0,5 ведра навоза и 0,5 л древесной золы.

Состав удобно готовить в бочке емкостью около 50 л. После смешивания всех компонентов добавляется вода. Подкормку можно использовать после 2 суток настаивания.

Летом нужны подкормки, которые защитят перец от болезней и вредителей. Для этого 1 л молока и 10 капель йода разводят в 10 л воды, перемешивают и опрыскивают растения. За сезон желательно провести такую подкормку дважды с интервалом в 2 недели.

Для борьбы с вредителями можно использовать состав из 200 г измельченного чеснока и 10 л воды с добавлением марганцовки. Перед обработкой листьев в состав добавляется 1 ст.л. жидкого мыла.

Хорошие результаты дает подкормка перца дрожжевым раствором. Для его приготовления нужно растворить 2 ст.л. сахара и 30 г дрожжей в 0,5 л теплой воды, а затем настоять 2 часа в тепле.

Перед внесением в почву добавляется 5 л воды. Для повышения эффективности подкормки под каждый куст перца можно насыпать по горсти древесной золы.