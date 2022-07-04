Опытные огородники рассказали, как обрабатывают огурцы раствором мыла и золы

Огурцы часто страдают от нашествия всевозможных вредителей. Чаще всего встречаются тля и паутинный клещ, причем они атакуют растения и в теплице, и в открытом грунте.

Обезопасить огурцы от нежеланных гостей помогают специальные растворы, приготовленные по народным рецептам. Они не содержат токсичных веществ и хорошо справляются со своими задачами.

Для защиты от паутинного клеща и тли используется раствор из древесной золы и мыла. Зола – бесплатное удобрение, которое есть на любом участке.

Древесная зола является источником фосфора, кальция, магния, калия, многих микро- и макроэлементов. Он подходит не только для огурцов, но и для большинства огородных культур.

Для борьбы с вредителями в зольный раствор добавляют мыло. Оно необходимо, чтобы состав дольше держался на листьях и стеблях, прилипал к ним. Мыло образует воздухонепроницаемую пленку, которая не дает вредителям возможности дышать.

Для приготовления мыльно-зольного раствора нужно взять 800 г золы, залить 3 л кипятка, проварить 30 минут под крышкой, остудить и процедить.

Затем добавляется 50 г жидкого или натертого хозяйственного мыла. Состав перемешивается, смешивается с 10 л воды и используется для обработки листьев на огуречных кустах.

Первое опрыскивание лучше проводить во время формирования бутонов. Обработка выполняется вечером или в пасмурную погоду.