Фермеры поделились лайфхаками для шикарного урожая помидоров
Иногда качественная и хорошо прижившаяся рассада дает много цветов, но ни одной завязи. Эту проблему можно решить с помощью нескольких простых средств.
Одно из них – борная кислота, которая обеспечивает формирование завязей, а заодно укрепляет иммунитет растений и предотвращает их болезни.
Без бора томаты не будут плодоносить, поэтому нужно обработать их по листу дважды за сезон.
Для этого 2 г кислоты разводят в ведре подогретой воды, добавляют еще 10 л воды и опрыскивают помидоры.
В период цветения томатам нужны магний, фосфор, кальций и небольшое количество азота. Все это есть в подкормке из сыворотки и древесной золы.
1 л сыворотки нужно смешать с таким же количеством золы, долить воды и настоять 12 часов. Подкормка вносится после полива растений каждую неделю, пока плоды не начнут наливаться.
Если цветы и завязи опадают от жары, листья закручиваются, стоит попробовать раствор для опрыскивания на основе зубного порошка.
Для этого необходимо развести 2 ст.л. порошка в ведре воды и опрыскать помидоры из пульверизатора.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Фермеры объяснили, как избавиться от парши на плодовых деревьях
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Агрономы рассказали, что делать с кустами клубники после уборки урожая, чтобы в следующем году было много ягод
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО