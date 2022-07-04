Фермеры поделились лайфхаками для шикарного урожая помидоров

Иногда качественная и хорошо прижившаяся рассада дает много цветов, но ни одной завязи. Эту проблему можно решить с помощью нескольких простых средств.

Одно из них – борная кислота, которая обеспечивает формирование завязей, а заодно укрепляет иммунитет растений и предотвращает их болезни.

Без бора томаты не будут плодоносить, поэтому нужно обработать их по листу дважды за сезон.

Для этого 2 г кислоты разводят в ведре подогретой воды, добавляют еще 10 л воды и опрыскивают помидоры.

В период цветения томатам нужны магний, фосфор, кальций и небольшое количество азота. Все это есть в подкормке из сыворотки и древесной золы.

1 л сыворотки нужно смешать с таким же количеством золы, долить воды и настоять 12 часов. Подкормка вносится после полива растений каждую неделю, пока плоды не начнут наливаться.

Если цветы и завязи опадают от жары, листья закручиваются, стоит попробовать раствор для опрыскивания на основе зубного порошка.

Для этого необходимо развести 2 ст.л. порошка в ведре воды и опрыскать помидоры из пульверизатора.