Агрономы рассказали, что делать с кустами клубники после уборки урожая, чтобы в следующем году было много ягод
Как правило, клубника созревает в июне – начале июля. Но это не значит, что после сбора ягод кустам не нужен уход.
В июле у клубники начинается закладка цветочных почек, а они являются основой урожая следующего года. В этот период очень важно правильно ухаживать за растением.
Клубнику нужно поливать раз в неделю. Чтобы упростить процесс, можно замульчировать грядки соломой, сеном, компостом или перегноем. Тогда полив потребуется раз в 2 недели.
После сбора ягод клубнике нужны две подкормки. Первая делается в конце июля – начале августа. 100 г двойного суперфосфата нужно смешать с 20 г сульфата калия.
Следующий раз клубнику подкармливают осенью. Для этого берут 2 кг перегноя или компоста на каждый квадратный метр грядок.
После плодоношения кусты нужно защитить от вредителей и болезней. В этом поможет бордоская жидкость 1%.
Если кусты были поражены вредителями, осенью необходимо перекопать грунт между рядами. Комья земли при этом не разбивают, чтобы оставшиеся в них вредители замерзли зимой.
Грядки обязательно нужно пропалывать, чтобы сорняки не забирали у клубники полезные вещества и воду, не затеняли ее и не служили пристанищем для вредителей.
Все усы, появившиеся в течение лета, нужно обрывать. Они тоже забирают влагу и питательные веществ. Отрезать усы лучше острым ножом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы рассказали, что делать с кустами клубники после уборки урожая, чтобы в следующем году было много ягод
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