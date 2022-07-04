Фермеры объяснили, как избавиться от парши на плодовых деревьях
Парша – это довольно частое заболевание плодовых деревьев, например, яблонь и груш. Болезнь поражает и листья, и плоды, быстро распространяется и легко может уничтожить весь урожай.
Профилактические мероприятия нужно начинать сразу, как сойдет снег и просохнет земля. Сначала необходимо убрать растительные остатки, в которых могли перезимовать грибковые микроорганизмы.
Собранные листья надо сжечь, при сильном поражении дерева провести опрыскивание бордоской жидкостью 3%.
Как только начнут распускаться листья, необходимо добавить к бордоской жидкости 1% коллоидную серу и опрыскать деревья. Таким же составом проводится опрыскивание в конце весны.
Ранней весной необходимо срезать поврежденные и высохшие побеги. Именно их чаще всего поражают грибковые споры.
Важно бороться с загущенностью посадок, поскольку в таких условиях грибы чувствуют себя особенно хорошо. Новые саженцы нужно сажать на расстоянии 5 м от имеющихся деревьев.
Летом для борьбы с паршой используются препараты серы, настой перепрелого сена с фосфорнокислым натрием.
Важно не пропустить первые признаки заболевания и вовремя начать обработку. Основные симптомы парши – это пожелтение листьев, их усыхание, а также очень мелкие плоды.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фермеры объяснили, как избавиться от парши на плодовых деревьях
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