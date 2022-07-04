Агрономы рассказали, в чем опасность медведки и как с ней бороться

Медведка вредит всем растениям, от овощей до цветов, а также плодовым деревьям и кустарникам. Избавиться от нее непросто, но возможно.

Насекомое питается корнями растений, особенно ей нравятся корнеплоды. Иногда медведка съедает даже всходы растений или их стебли, а также посеянные семена.

Первый признак появления медведки – это неожиданное увядание растения. Это происходит из-за повреждения корневой системы. У поверхности грунта в теплицах или на грядке можно заметить многочисленные ходы.

Избавиться от насекомого можно с помощью ловушки с навозом, который она очень любит. Нужно сделать яму глубиной 50 см и заполнить ее подходящим составом. В наступлением заморозков нужно достать навоз и разложить на земле, чтобы медведка замерзла и погибла.

Можно вкопать вровень с почвой обрезанные бутылки с водой. Медведка упадет туда и не сможет выбраться.

Существуют также специальные препараты для борьбы с вредителем, например, Гризли. Это гранулы, которые вносятся в почву при посадке растений. Еще один вид гранул-приманок называется Медветокс, его раскладывают в канавки по периметру грядок.

Гром вносится в почву во время активного роста растений. Можно использовать Террадок или Медвегон, Рофактокс или Рембек.

