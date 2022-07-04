Садоводы назвали несколько растений, которые можно посадить в июле
Большинство огородных культур высаживают весной. Но и в июле можно посадить некоторые растения и получить хороший урожай.
Зелень можно сеять в течение всего летнего сезона. Но необходимо хорошо увлажнять грунт, защищать его от ветра и сквозняков, выбирать места, находящиеся в затенении.
В июле можно сажать укроп. Главный секрет – предварительное замачивание семян в специальном составе. Он называется стимулятором роста. Чтобы укроп хорошо рос, нужно сажать его не слишком густо.
Урожай листового салата, посаженного в июле, можно будет собирать через месяц. После появления всходов их прореживают, в течение всего периода вегетации обильно поливают.
Кресс-салат и шпинат вырастают всего за 2 недели. Руккола растет еще быстрее, особенно если подкармливать ее и хорошо поливать.
Петрушку тоже можно сажать в июле, но семена следует заранее замочить в теплой воде. Лук-порей вырастает примерно за 2 месяца.
В июле можно посадить редис, но ему нужна рыхлая и плодородная земля. Дайкон, посаженный в июле, созреет в октябре и будет хорошо храниться.
Июль подходит для посадки бобов, фасоли и гороха. Их семена предварительно замачивают и проращивают, чтобы ускорить появление всходов. Грядки нужно поливать теплой водой.
Опубликовано: Светлана Репина
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