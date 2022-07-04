Агрономы рассказали, как спасти урожай капусты от гусениц без химии
Гусеницы быстро уничтожают урожай капусты, если вовремя не начать с ними бороться. Для этого необязательно использовать химические инсектициды, есть и более экологичные способы.
Небольшое количество посадок можно защитить от вредителей, просто собрав гусениц вручную. Двух-трех процедур в неделю будет вполне достаточно.
Более масштабные грядки можно защитить при помощи сетки. Чтобы на кочанах не было гусениц, туда не должны попасть бабочки, и москитная сетка легко справляется с этой задачей.
Эфирные масла обеспечивают комплексную защиту и от гусениц, и от других вредителей вроде белокрылки, капустной моли, земляной блошки и даже муравьев.
Для этой цели подойдут масла цитрусовых, пихты, кедра, гвоздики, можжевельника, эвкалипта, мяты или лаванды.
Для приготовления защитного раствора нужно смешать 20 капель масла, 50 г мыла и воду, опрыскать растения.
Мыло лучше натереть на терке и растворить в теплой воде. Опрыскивание проводится дважды в неделю.
Можно поступить еще проще: капнуть несколько капель эфирного масла рядом с каждым кустом прямо на почву. Когда влага будет испаряться, появится аромат, который отпугнет вредителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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