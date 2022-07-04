Агрономы рассказали, как спасти урожай капусты от гусениц без химии

Гусеницы быстро уничтожают урожай капусты, если вовремя не начать с ними бороться. Для этого необязательно использовать химические инсектициды, есть и более экологичные способы.

Небольшое количество посадок можно защитить от вредителей, просто собрав гусениц вручную. Двух-трех процедур в неделю будет вполне достаточно. 

Более масштабные грядки можно защитить при помощи сетки. Чтобы на кочанах не было гусениц, туда не должны попасть бабочки, и москитная сетка  легко справляется с этой задачей.

Эфирные масла обеспечивают комплексную защиту и от гусениц, и от других вредителей вроде белокрылки, капустной моли, земляной блошки и даже муравьев. 
Для этой цели подойдут масла цитрусовых, пихты, кедра, гвоздики, можжевельника, эвкалипта, мяты или лаванды. 

Для приготовления защитного раствора нужно смешать 20 капель масла, 50 г мыла и воду, опрыскать растения.

Мыло лучше натереть на терке и растворить в теплой воде. Опрыскивание проводится дважды в неделю.

Можно поступить еще проще: капнуть несколько капель эфирного масла рядом с каждым кустом прямо на почву. Когда влага будет испаряться, появится аромат, который отпугнет вредителей.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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