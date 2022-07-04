Фермеры объяснили, почему осыпаются завязи яблок и как это предотвратить

Далеко не все завязи на яблонях и грушах превращаются в спелые плоды. Некоторые из них осыпаются, но с этим можно и нужно бороться.

Деревья начинают сбрасывать завязи, когда не могут обеспечить питанием большое количество плодов.

Очень часто спасти урожай помогает простой полив. Деревья необходимо поливать за 2-3 недели до уборки урожая. Под дерево 3-5лет нужно вылить 5-8 ведер воды, 7-10 лет – 12-15 ведер, старше – до 20 ведер.

Для качественного питания плодов деревья необходимо подкармливать. На этапе созревания можно смешать четверть стакана нитрофоски с 1 г гумата натрия, развести в 10 л воды и внести под каждое дерево по 3 ведра.

Если все сделано правильно, завязи перестанут осыпаться, и на ветках появится большое количество плодов.

И тут возникает новая проблема: побеги могут просто не выдержать такой тяжести. В этом случае потребуются опоры.

Сделать их несложно, достаточно взять любую палку достаточной высоты с рогатиной. Чтобы она лучше держалась в земле, конец следует заострить.

В той части, которая соприкасается с деревом, нужно снять кору, чтобы она не травмировала ветки трением.