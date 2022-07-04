Садоводы рассказали, что делать, если у розы скручиваются молодые листья

Иногда на кустах роз вдруг начинают скручиваться молодые листья. Чтобы решить проблему, нужно разобраться, что послужило ее причиной.

Листья могут скручиваться из-за недостатка влаги. В этом случае поможет регулярный полив. Еще одной причиной может стать выращивание розы на сквозняке.

Эти цветы очень любят свет, а при дефиците солнца листовые пластины могут деформироваться, в том числе и скручиваться.

Растение может погибнуть в тени, но и на открытом солнце его зажать нельзя. В жаркую ясную погоду листья на кустах, растущих на солнечных участках, могут скручиваться, их часто поражают инфекции.

Вирусные заболевания тоже проявляются в повреждении листьев. Чаще всего на садовых розах наблюдается мучнистая роса. Ее признаки – белый налет на побегах.

В такой ситуации нужна срочная обработка. Такая же ситуация с различными видами гнилей и ржавчиной.

Скручивание листьев может происходить из-за вредителей, например, паутинного клеща и трипсов. Они высасывают соки из листвы. Уничтожить вредителей можно инсектицидами.

Дефицит минеральных веществ, в первую очередь, калия, тоже приводит к скручиванию листьев. В этом случае растению нужна подкормка.