В перестрелке в торговом центре Копенгагена застрелили трех человек

Трое человек были застрелены в результате кровавого преступления в торговом центре Копенгагена.

Перестрелка в ТЦ Fields в столице Дании произошла накануне после обеда. Полиция направила к месту происшествия усиленные наряды.

Сообщалось о стрельбе по посетителям. Позже полиция уточнила, что три человека погибло.

Еще трое человек получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии, сообщил в понедельник вечером главный инспектор полиции датской столицы Сёрен Томассен газете "Jyllands-Posten".