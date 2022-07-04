В перестрелке в торговом центре Копенгагена застрелили трех человек
Трое человек были застрелены в результате кровавого преступления в торговом центре Копенгагена.
Перестрелка в ТЦ Fields в столице Дании произошла накануне после обеда. Полиция направила к месту происшествия усиленные наряды.
Сообщалось о стрельбе по посетителям. Позже полиция уточнила, что три человека погибло.
Еще трое человек получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии, сообщил в понедельник вечером главный инспектор полиции датской столицы Сёрен Томассен газете "Jyllands-Posten".
Опубликовано: Тарас Медведев
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