Десятки тысяч проевропейцев вышли на улицы Тбилиси с требованием отставки правительства

Десятки тысяч проевропейских активистов вновь вышли на демонстрацию в воскресенье в Тбилиси, столице Грузии, с требованием отставки правительства.

Демонстранты, перекрывшие движение по главной артерии столицы, размахивали европейскими и грузинскими флагами, а также плакатами «Мы — Европа», отмечают журналисты AFP.

Все оппозиционные партии и несколько проевропейских организаций призвали к демонстрациям, чтобы усилить давление на правящую партию «Грузинская мечта», которую обвиняют в авторитарном уклоне и в ухудшении отношений с Брюсселем.

«Требуем, чтобы олигарх Бидзина Иванишвили (основатель «Грузинской мечты», — прим. ред.) отказался от исполнительной власти и передал ее, соблюдая Конституцию, правительству национального единства », — призвали протестующие в субботу в сообщении в Facebook.

Новое правительство должно « провести реформы, запрошенные ЕС, которые автоматически принесут нам статус кандидата на членство в ЕС», говорится в тексте.

«Сегодня мы вступаем в новую фазу наших демонстраций: мы останемся едиными», — настаивали организаторы. 23 июня европейские лидеры заявили, что они «готовы предоставить статус кандидата» Грузии, но после проведения крупных реформ.

За этим решением последовали демонстрации против «Грузинской мечты», в ходе которых потребовали, отступления от власти бизнесмена Бидзина Иванишвили, который считается теневым кардиналом.

Грузия, которая граничит с Черным морем, подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, двумя другими бывшими советскими республиками. 23 июня европейские лидеры предоставили этот статус Киеву и Кишиневу, но не Тбилиси, признав при этом «европейскую перспективу» Грузии.

«Будущее Грузии в ЕС», - заверил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это заявление «историческим».

«Мы готовы работать с решимостью в течение следующих нескольких месяцев, чтобы получить статус кандидата», — написала она в Twitter.

Брюссель просит Тбилиси провести реформы для укрепления правосудия, свободы прессы, избирательной системы и борьбы с олигархами в стране, регулярно сотрясаемой политическими кризисами.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили из партии «Грузинская мечта» заверил, что его правительство «мобилизовано» для проведения этих реформ и получения статуса кандидата «как можно скорее».