Уральский вагоноремонтный завод получит первую трофейную немецкую САУ PzH 2000
Силы коалиции СВО захватили одну из переданных ФРГ Киеву САУ PzH 2000, самоходка была подбита в бою на Донбассе.
Отметим, что поставки этих тяжелых орудий были проведены на Украину лишь 21 июня. Как утверждает Bild, во время боя произошел казус. Немецкую САУ русские подбили из немецкого же трофейного РПГ.
САУ PzH 2000 считается в НАТО одним из самых технологичных и высокоточных орудий. Теперь ее досконально смогут изучить специалисты оборонных предприятий России.
Всего по оценке Минобороны России Киев получил двенадцать таких самоходок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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