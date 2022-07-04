Польша получила от ЕС «тяжелый удар», который чреват штрафными санкциями
ЕС уже не первый год требует от Польши изменений в судебной системе, для унификации с остальным содружеством 27-ми.
В очередной раз возникшие противоречия стали неожиданным и «тяжелым» ударом для Варшавы, пишет издание Die Welt.
Польский президент Анджей Дуда принял закон, который ликвидировал Дисциплинарную палату Верховного суда, этот институт привел к штрафным санкциям для Польши от ЕС.
Но в Еврокомиссии этот закон оценили, как «несоответствующий» выдвинутым ранее требованиям к исключению давления на судей.
Варшава будет вынуждена доработать этот документ с учетом требований ЕС, иначе «денег мы не заплатим», предупредили поляков в Европарламенте.
«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», — говорится в статье.
Опубликовано: Тарас Медведев
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