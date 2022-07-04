Губернатор Калининградской области заявил, что ответные меры для Литвы готовы, но будут приняты в случае продления блокады

Антон Алиханов подготовил пакет ответных мер против Литвы, которая с 18 июня проводит сухопутную блокаду региона.

Губернатор направил проект ответных мер в правительство России для изучения, но не раскрыл содержание документа.

«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и Администрацию президента», - сказал Алиханов ТАСС.

В проекте предусмотрены самые различные меры, подчеркнул губернатор, заверив, что ответ будет зеркальным.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он.

Тем не менее, в Калининграде надеются на мирное разрешение транзитного конфликта с соседней прибалтийской страной.  Здесь ждут, что ЕС исключить калининградский транзит из санкционного списка.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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