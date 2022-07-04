В швейцарский Лугано прибыли сто чиновников из Киева, принимать план «Маршалла» для Украины
Конференция в Лугано должна наметить контуры будущего восстановления Украины, где четыре месяца идет война.
«Задача действительно колоссальная для освобожденных территорий»,- признал в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. «Нам необходимо освободить 2000 сел и городов на востоке и юге Украины», - добавил он, отметив, что исход конфликта остается неопределенным, несмотря на существенную военную и финансовую помощь со стороны союзников Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Швейцарию в воскресенье в сопровождении председателя парламента Руслана Стефанчука на самолете швейцарских ВВС.
Всего украинская делегация будет насчитывать около ста человек, которые встретятся с политическими лидерами, представителями международных институтов и частного сектора.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна только что приняла председательство в ЕС, его польский коллега Матеуш Моравецки, приедут в Лугано, чтобы участвовать в разработке своего рода «плана Маршалла» для Украины, названного в честь американской экономической программы, позволившей поднять Западную Европу из руин Второй мировой войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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