Guardian: Лиз Трасс планирует конфисковать замороженные активы РФ

Лиз Трасс обдумывает возможность передачи Украине конфискованного российского имущества.

Британская газета The Guardian сообщает о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс всерьёз задумалась над тем, чтобы конфисковать попавшие под санкции в Британии активы россиян, последовав примеру Канады.

Трасс заявляет, что будет позиционировать себя как основного партнёра Украины в вопросе восстановления пострадавшей инфраструктуры, поэтому она намеревается похитить активы граждан России и передать их в пользование Зеленскому.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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