Guardian: Лиз Трасс планирует конфисковать замороженные активы РФ
Лиз Трасс обдумывает возможность передачи Украине конфискованного российского имущества.
Британская газета The Guardian сообщает о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс всерьёз задумалась над тем, чтобы конфисковать попавшие под санкции в Британии активы россиян, последовав примеру Канады.
Трасс заявляет, что будет позиционировать себя как основного партнёра Украины в вопросе восстановления пострадавшей инфраструктуры, поэтому она намеревается похитить активы граждан России и передать их в пользование Зеленскому.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Володин: Финляндию и Швецию не защитят базы НАТО
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
NI: США нужно готовиться к новым сюрпризам Путина
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО