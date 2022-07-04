NI: США нужно готовиться к новым сюрпризам Путина
Американский политолог предупредил США о возможности неожиданных сюрпризов от Путина.
Американский журнал The National Interest поделился мнением политолога Джозефа Най младшего касательно перспектив перестройки нового мирового порядка, где США находятся под угрозой и всегда нужно быть готовым к неожиданным действиям Владимира Путина.
Най младший утверждает, что главной целью США должна быть не блокировка России, как во времена «холодной войны», а честная конкуренция. В противном случае, считает Джозеф Най младший, Китай и Россия объединятся, а у Соединённых Штатов будет мало шансов занять лидирующую позицию в мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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