Володин: Финляндию и Швецию не защитят базы НАТО
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на недавнее заявление мэра Лаппеэнранта.
Заслуженный юрист Российской Федерации Вячеслав Володин в своём Telegram-канале высказал своё мнение касательно заявления мэра финского города Лаппеэнранта Киммо Ярву о строительстве баз НАТО.
Володин заявляет, что Ярву ошибается считая, что военные базы смогут гарантировать безопасность мирных жителей Финляндии и Швеции, ведь в случае начала боевых действий первым делом наносятся удары по военной инфраструктуре противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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