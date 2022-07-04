Володин: Финляндию и Швецию не защитят базы НАТО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на недавнее заявление мэра Лаппеэнранта.

Заслуженный юрист Российской Федерации Вячеслав Володин в своём Telegram-канале высказал своё мнение касательно заявления мэра финского города Лаппеэнранта Киммо Ярву о строительстве баз НАТО.

Володин заявляет, что Ярву ошибается считая, что военные базы смогут гарантировать безопасность мирных жителей Финляндии и Швеции, ведь в случае начала боевых действий первым делом наносятся удары по военной инфраструктуре противника.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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