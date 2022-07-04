Скандально известная экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вылетела из Германии в Россию, ее ждет суд

В одном из судов Москвы будет рассмотрено дело о будущем месте жительства несовершеннолетней дочери журналистки.

Рассмотрение дела Марины Овсянниковой и ее бывшего мужа состоится 5 июля в одном из судов российской столицы. Экс-супруги не смогли договориться, с кем должна остаться жить их несовершеннолетняя дочь.

Как сообщает "СтарХит", Овсянникова в личном блоге написала, что она "вынужденно" летит в Россию. "К сожалению, это единственный шанс увидеть детей и повлиять на их будущее" - передает слова журналистки издание.

Женщина уточнила, что 5 июля ей предстоит "отстаивать родительские права в суде", так как бывший муж подал иск, требуя. чтобы дети оставались с ним в Москве.

По словам Марины, экс-супруг перестал с ней общаться, потому с ним нельзя договориться. Сыну журналистки почти 18 лет, он может сам определить свою судьбу. "Но моя 11-летняя дочь должна жить со мной", - считает женщина.

Издание напомнило, что в конце марта Овсянникова устроила провокацию прямо во время передачи "Время", которая шла в прямом эфире. После этого "перфоманса" журналистку оштрафовали, она перебралась за границу.

После трех месяцев работы на немецкое издание Марина уволилась и теперь в поиске новой работы.