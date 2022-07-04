Египетские эксперты назвали причины нападения акулы на отдыхающих в Хургаде

Сейчас - период размножения акул, к тому же на агрессивность хищника могли повлиять работающие винты лодок, которые стоят в лагуне.

Сразу две причины могли стать фактором нападения акул на отдыхающих в египетской Хургаде. Такое заявление сделал популярный в стране дайвер Мухаммед Самир, сообщает МК.

Он уточнил, что сейчас - период размножения акул, к тому же на агрессивность хищника могли повлиять работающие винты лодок, которые стоят в лагуне Сахль-Хашиш, что южнее Хургады. Египетские дайверы, которые изучают поведение этих рыб, разделяют такой вывод.

По их мнению, характер укусов и ранений с вероятностью 95% свидетельствует, что обе женщины погибли в результате атаки тигровой акулой.

У данного вида акул сейчас период размножения, и они приплывают на мелководье. Кроме того, хищники попали в ловушку в лагуне, на выезде из которой стоит много катеров.

Дело в том, что акулы очень боятся звука мотора. И, будучи загнанными в ловушку, становтяся более агрессивными.

1 июля в Хургаде, в районе Сахль Хашиш, акула откусила 68-летней жительнице Австрии Элизабет Сквайр руку и ногу. Женщина скончалась в больницы. Позже в этот же день случилась еще одна подобная трагедия, вторая жертва тоже погибла.

Пляжи Хургады после ЧП временно закрывались, однако 2 июля их открыли вновь.