Нейробиологи объяснили, почему люди иногда едят, "как не в себя", и что с этим делать

Биологи из Кельна предположили, что именно аутотаксин тот фермент, который отвечает за чувство искусственного голода.

Нейробиологи Кельнского Университета исследовали участок мозга, отвечающий за переедание. Как уточняет журнал "Вокруг света" со ссылкой на немецкие СМИ, ученые изучили участок мозга в гипоталамусе, контролирующий выработку эндогенных лизофосфолпидов - в частности, аутотаксина.

Данные соединения - контролеры наших приемов пищи и выделения холестерина, они также в ответе за метаболизм и расщепление жировых кислот.

Если клетки гипоталамуса, которые вырабатывают эти вещества, излишне возбуждены, человек ощущает "эмоциональный" голод, которые нельзя удовлетворить едой. Если эти клетки в нормальном состоянии, тогда чувство сытости приходит вовремя.

Биологи из Кельна также предположили, что именно аутотаксин тот фермент, который отвечает за чувство искусственного голода. Ученые заметили, что у людей с диабетом второго типа или ожирением выработка аутотаксина повышена.

Гипотеза проверена на грызунах с ожирением. Когда мыши ощущали голод, уровень лизофосфолпидов у них повышался. Химическая реакция воспринималась в качестве сигнала, призывающего к поиску пропитания.

После этого животным вводили вещество, блокирующее выработку аутотаксина, и грызуны прекращали есть «как не в себя», их лишний вес постепенно уходил.

Сейчас ученые разрабатывают препараты, нормализующие выработку аутотоксина у людей. Такие лекарства призваны помочь людям с ожирением и страдающим от пищевых расстройств.