Власти Узбекистана сохранили статус суверенитета Каракалпакстана

После многочисленных незаконных митингов парламент Узбекистана решил сохранить суверенитет Каракалпакстана.

4 июля законодательная палата парламента Узбекистана единогласно проголосовала за сохранение в конституции статуса суверенитета Каракалпакстана из-за незаконных митингов в Нукусе.

Помимо этого правительство Узбекистана на заседании парламента приняло решение продлить сроки общественного обсуждения внесённых поправок в конституцию республики до пятнадцатого июля.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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