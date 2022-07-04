Власти Узбекистана сохранили статус суверенитета Каракалпакстана
После многочисленных незаконных митингов парламент Узбекистана решил сохранить суверенитет Каракалпакстана.
4 июля законодательная палата парламента Узбекистана единогласно проголосовала за сохранение в конституции статуса суверенитета Каракалпакстана из-за незаконных митингов в Нукусе.
Помимо этого правительство Узбекистана на заседании парламента приняло решение продлить сроки общественного обсуждения внесённых поправок в конституцию республики до пятнадцатого июля.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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