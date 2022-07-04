Володин заявил, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции поставит под удар их жителей

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не обезопасит страны.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 4 июля отреагировал на предложение мэра Лаппеенранты Киммо Ярву разместить в Финляндии базу НАТО.

Володин сказал, что чувство безопасности, которое создаст эта база, будет ошибочным.

Он объяснил это тем, что во время боевых действий противники наносят удары по военной инфраструктуре друг друга.

По словам Володина, люди, живущие в городах около военных баз, окажутся под угрозой.

Ранее перед саммитом НАТО в Мадриде, который проходил 29-30 июня, Швеция, Финляндия и Турция подписали документ, согласно которому рассмотрение заявок скандинавских стран в Североатлантический альянс было возобновлено.

Анкара потребовала, чтобы Стокгольм и Хельсинки усилили борьбу с терроризмом.