При стрельбе в ТЦ Field в Копенгагене погиб россиянин

Полиция Копенгагена сообщил, что среди троих пострадавших от стрельбы в столичном ТЦ Field погиб мужчина из РФ.

4 июля шеф полиции Копенгагена Сёрен Томассен в своём официальном пресс-релизе подтвердил, что в результате стрельбы в воскресенье, 3 июля 2022 года, ТЦ Field скончались три человека.

Томассен уточнил, что среди скончавшихся от огнестрельного ранения был обнаружен граждананин Российской Федерации, которому было сорок семь лет. Двое погибших были гражданами Дании.