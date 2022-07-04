В результате стрельбы в ТЦ в столице Дании погиб гражданин России
Стрельбу в торговом центре в Копенгагене открыл неизвестный днём в воскресенье.
Начальник полиции Копенгагена заявил, что жертвой стрелка стал гражданин России, проживавший в Дании.
Жертвами стрелка стали ещё двое посетителей ТЦ.
Еще три человека получили ранения.
Полиция Копенгагена приняла меры к обезвреживанию стрелявшего. Сообщается, что его удалось задержать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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