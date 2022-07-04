В результате стрельбы в ТЦ в столице Дании погиб гражданин России

Стрельбу в торговом центре в Копенгагене открыл неизвестный днём в воскресенье.

Начальник полиции Копенгагена заявил, что жертвой стрелка стал гражданин России, проживавший в Дании.

Жертвами стрелка стали ещё двое посетителей ТЦ. 

Еще три человека получили ранения.

Полиция Копенгагена приняла меры к обезвреживанию стрелявшего. Сообщается, что его удалось задержать.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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