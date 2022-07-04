Лукашенко поздравил американцев с Днём Независимости США

Александр Лукашенко пожелал гражданам США веры в лучшее будущее и предложил забыть все разногласия.

4 июля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к гражданам американского континента с поздравлением по случаю Дня Независимости Соединённых Штатов Америки.

Лукашенко, помимо пожеланий мира и здоровья, высказал своё желание покончить со всеми разногласиями между Беларусью и США, в результате чего белорусский лидер надеется на совместную работу по сохранению нашей планеты для детей и внуков.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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