В Каракалпакии 18 человек погибли, 243 ранены, в столкновении с силовиками на протесте
В столице Каракалпакии в результате столкновений силовиков с протестующими ранены 243 человека.
В Каракалпакстан продолжаются народные волнения после неправильно истолкований конституционный реформы.
В воскресенье десятки тысяч человек приняли участие в протестах в столице автономной республики.
Акция переросла в попытки дестабилизации обстановки и захвата административных зданий.
Силовики призвали протестующих к порядку. Но после начала столкновений Нацгвардия была вынуждена применить спецсредства.
Нацгвардия сообщила в понедельник, что 243 человека получили ранения в ходе столкновений в Каракалпакстане.
Генпрокуратура Узбекистана сообщает также о гибели 18 человек в ходе беспорядков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Каракалпакии 18 человек погибли, 243 ранены, в столкновении с силовиками на протесте
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