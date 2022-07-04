В Каракалпакии 18 человек погибли, 243 ранены, в столкновении с силовиками на протесте

В столице Каракалпакии в результате столкновений силовиков с протестующими ранены 243 человека.

В Каракалпакстан продолжаются народные волнения после неправильно истолкований конституционный реформы.

В воскресенье десятки тысяч человек приняли участие в протестах в столице автономной республики.

Акция переросла в попытки дестабилизации обстановки и захвата административных зданий.

Силовики призвали протестующих к порядку. Но после начала столкновений Нацгвардия была вынуждена применить спецсредства.

Нацгвардия сообщила в понедельник, что 243 человека получили ранения в ходе столкновений в Каракалпакстане.

Генпрокуратура Узбекистана сообщает также о гибели 18 человек в ходе беспорядков.