Иран снижает цену на свою нефть, чтобы конкурировать с Россией на китайском рынке

Иран удешевляет свою нефть для сохранения возможности конкурировать с российской нефтью в Китае.

Агентство Блумберг 4 июля сообщило о том, что Ирану приходится продавать нефть по более низкой цене, поскольку Россия занимает все большую долю на рынке Китайской Народной Республики.

Блумберг пишет, что Китай является для Ирана главным покупателем нефти, также он стал ключевым пунктом назначения для российского «черного золота».

Агентство Блумберг отмечало, что Россия стремится избежать снижения экспорта энергоресурсов, после начала специальной военной операции на Украине.

Из-за этого нефтяные потоки переориентировали на восточные рынки. Блумберг добавило, что в мае экспорт нефти из России в Китай достиг исторического рекорда.

При этом РФ даже обогнала в прошлом самого крупного поставщика нефти в Китай Саудовскую Аравию.

Иран заинтересован в поставках нефти Китаю на фоне роста спроса в следствии ослабления ковидных ограничений.