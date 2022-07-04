Елизавета II делегирует часть своих полномочий принцу Чарльзу
Ранее публикуемый Букингемским дворцом список официальных обязанностей 96-летней английской королевы включал 13 пунктов.
Королева Елизавета II, отметившая в нынешнем году платиновый юбилей, передала часть своих полномочий сыну - принцу Чарльзу. Об это сообщает "Сплетник.ру" со ссылкой на Daily Mail.
Ранее публикуемый Букингемским дворцом список официальных обязанностей 96-летней английской королевы включал 13 пунктов, он изменился за десять лет впервые.
В частности, королева освобождена от участия в церемонии открытия парламента и зарубежных визитов. Королева Елизавета II отныне будет выполнять ряд "дипломатических и парламентских обязанностей", а также "принимать зарубежных гостей" и поддерживать "единство и национальную идентичность".
По информации источника издания, в пречень обязанностей королевы внесли только "небольшие изменения".
В нынешнем году Елизавета II не присутствовала на торжестве по случаю официального открытия сессии парламента - за время ее пребывания на троне было всего два таких случая. Букингемский дворец объяснил это плохим самочувствием королевы, вместо которой с речью выступил принц Чарльз.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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