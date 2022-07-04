Елизавета II делегирует часть своих полномочий принцу Чарльзу

Ранее публикуемый Букингемским дворцом список официальных обязанностей 96-летней английской королевы включал 13 пунктов.

Королева Елизавета II, отметившая в нынешнем году платиновый юбилей, передала часть своих полномочий сыну - принцу Чарльзу. Об это сообщает "Сплетник.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Ранее публикуемый Букингемским дворцом список официальных обязанностей 96-летней английской королевы включал 13 пунктов, он изменился за десять лет впервые.

В частности, королева освобождена от участия в церемонии открытия парламента и зарубежных визитов. Королева Елизавета II отныне будет выполнять ряд "дипломатических и парламентских обязанностей", а также "принимать зарубежных гостей" и поддерживать "единство и национальную идентичность".

По информации источника издания, в пречень обязанностей королевы внесли только "небольшие изменения".

В нынешнем году Елизавета II не присутствовала на торжестве по случаю официального открытия сессии парламента - за время ее пребывания на троне было всего два таких случая. Букингемский дворец объяснил это плохим самочувствием королевы, вместо которой с речью выступил принц Чарльз.