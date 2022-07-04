Economist: солдаты армии Украины стоят в одном километре от Херсона
Издание Economist сообщает, что украинские войска вплотную подошли к Херсону и готовы к контрнаступлению.
Зарубежная газета The Economist уведомляет, что представители ВСУ стоят в одном километре от Херсона и уже могут производить снайперские выстрелы по позициям российских войск, занявших Херсонскую область ещё в начале марта.
Представители The Economist утверждают, что полномасштабное контрнаступление армии Украины на Херсонщину начнётся в течение одной-двух недель.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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