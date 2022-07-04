Economist: солдаты армии Украины стоят в одном километре от Херсона

Издание Economist сообщает, что украинские войска вплотную подошли к Херсону и готовы к контрнаступлению.

Зарубежная газета The Economist уведомляет, что представители ВСУ стоят в одном километре от Херсона и уже могут производить снайперские выстрелы по позициям российских войск, занявших Херсонскую область ещё в начале марта.

Представители The Economist утверждают, что полномасштабное контрнаступление армии Украины на Херсонщину начнётся в течение одной-двух недель.