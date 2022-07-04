Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления

Газета Welt утверждает, что Евросоюз отказался выплачивать Польше 35 миллиардов евро из восстановительного фонда из-за изменений в польском законодательстве.

Немецкое информационное агентство Welt сообщает, что решение Евросоюза не выплачивать Польше 35 миллиардов евро из фонда восстановления после CoVid-19 является тяжёлым экономическим ударом для Варшавы, рассчитывавшей на эту сумму для восстановления своей экономики.

По данным Welt, отказ Брюсселя выплачивать деньги Польше связан с нежеланием Варшавы изменять законодательство страны в соответствии с предписаниями Европейского союза.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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