Aydınlık: партия «Родина» начала кампанию по выходу Турции из НАТО

Газета Aydınlık сообщает, что турецкая партия "Родина" инициировала процесс выхода Турции из НАТО.

4 июля стало известно, что глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек объявил о старте программы агитации за выход Турции из НАТО, проводя подпись соответствующей петиции в крупных городах своей страны.

Примечательно, что партия "Родина" не представлена в турецком парламенте, однако она отличается активной гражданской позицией и призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 