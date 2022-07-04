Aydınlık: партия «Родина» начала кампанию по выходу Турции из НАТО
Газета Aydınlık сообщает, что турецкая партия "Родина" инициировала процесс выхода Турции из НАТО.
4 июля стало известно, что глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек объявил о старте программы агитации за выход Турции из НАТО, проводя подпись соответствующей петиции в крупных городах своей страны.
Примечательно, что партия "Родина" не представлена в турецком парламенте, однако она отличается активной гражданской позицией и призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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