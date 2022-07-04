Володин: размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии не защитит эти страны от РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что базы НАТО в Швеции и Финляндии ставят под удар данные скандинавские страны.
4 июля спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, предостерегая эти страны от размещения баз Североатлантического альянса на своей территории в непосредственной близости от границ России.
Володин уверен, что военная инфраструктура НАТО на территории Финляндии и Швеции ставит под удар мирное население данных государств, которые не выбирали для себя членство в Североатлантическом альянсе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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