Володин: размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии не защитит эти страны от РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что базы НАТО в Швеции и Финляндии ставят под удар данные скандинавские страны.

4 июля спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, предостерегая эти страны от размещения баз Североатлантического альянса на своей территории в непосредственной близости от границ России.

Володин уверен, что военная инфраструктура НАТО на территории Финляндии и Швеции ставит под удар мирное население данных государств, которые не выбирали для себя членство в Североатлантическом альянсе.