Алиханов: ответ РФ на блокаду Калининграда Литвой уничтожит логистику Прибалтики

Антон Алиханов сообщил, что ответные действия Москвы на решение Литвы запретить транзит в Калининград нанесёт урон транспортным системам Прибалтики.

Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщает, что решение Литвы заблокировать транзит грузов в Калининградскую область провоцируют Россию на ответные действия, которые могут нанести существенный урон всей транспортно-логистической системе прибалтийских государств.

По мнению Алиханова, Россия может применить "антисанкции", заблокировав транзит грузов в Литву, что нанесёт непоправимый урон экономике Вильнюса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 