Алиханов: ответ РФ на блокаду Калининграда Литвой уничтожит логистику Прибалтики
Антон Алиханов сообщил, что ответные действия Москвы на решение Литвы запретить транзит в Калининград нанесёт урон транспортным системам Прибалтики.
Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщает, что решение Литвы заблокировать транзит грузов в Калининградскую область провоцируют Россию на ответные действия, которые могут нанести существенный урон всей транспортно-логистической системе прибалтийских государств.
По мнению Алиханова, Россия может применить "антисанкции", заблокировав транзит грузов в Литву, что нанесёт непоправимый урон экономике Вильнюса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления
Минобороны РФ: российская армия перехватила 11 снарядов РСЗО «Ураган» украинских военных
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза
«Беларуськалий» начал отгрузку удобрений в порты РФ для обхода санкций
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии