Кулеба потребовал у Запада объяснить, почему Украине нельзя вступить в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада с требованием объяснить, почему Украина не может быть членом НАТО.
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба 4 июля заявил, что у Украины нет пути, кроме как полная интеграция в Запад, в том числе НАТО.
Он задал вопрос Североатлантическому альянсу о том, почему в члены они принимают Финляндию и Швецию, а Украину принять не могут.
Ранее 18 мая Хельсинки и Стокгольм передали руководству НАТО заявки на вступление в блок.
Турция заблокировала рассмотрение данных заявок, однако на саммите НАТО в Мадриде разногласия между скандинавскими странами и Анкарой были улажены.
Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО запланировано на 5 июля, когда будет подписан соответствующий протокол.
Весной президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «разочаровался» в перспективах Украины вступить в НАТО.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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