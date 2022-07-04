Кулеба потребовал у Запада объяснить, почему Украине нельзя вступить в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада с требованием объяснить, почему Украина не может быть членом НАТО.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба 4 июля заявил, что у Украины нет пути, кроме как полная интеграция в Запад, в том числе НАТО.

Он задал вопрос Североатлантическому альянсу о том, почему в члены они принимают Финляндию и Швецию, а Украину принять не могут.

Ранее 18 мая Хельсинки и Стокгольм передали руководству НАТО заявки на вступление в блок.

Турция заблокировала рассмотрение данных заявок, однако на саммите НАТО в Мадриде разногласия между скандинавскими странами и Анкарой были улажены.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО запланировано на 5 июля, когда будет подписан соответствующий протокол.

Весной президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «разочаровался» в перспективах Украины вступить в НАТО.