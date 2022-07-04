«Беларуськалий» начал отгрузку удобрений в порты РФ для обхода санкций
Компания "Беларуськалий" начала отгружать удобрения в порты Литвы с целью обойти западные санкции, запрещающие транзит продукции через Литву.
4 июля ряд российских изданий сообщил, что после запрета Литвы на железнодорожный транзит товаров "Беларуськалия" белорусская компания начала осуществлять отгрузку своей продукции в российские порты.
Сообщается, что некоторые российские производители недовольны этим фактом, поскольку "Беларуськалий" осуществляет дисконт в 30-50 процентов на свои товары, фактически демпингуя цены на удобрения в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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«Беларуськалий» начал отгрузку удобрений в порты РФ для обхода санкций
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