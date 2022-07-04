«Беларуськалий» начал отгрузку удобрений в порты РФ для обхода санкций

Компания "Беларуськалий" начала отгружать удобрения в порты Литвы с целью обойти западные санкции, запрещающие транзит продукции через Литву.

4 июля ряд российских изданий сообщил, что после запрета Литвы на железнодорожный транзит товаров "Беларуськалия" белорусская компания начала осуществлять отгрузку своей продукции в российские порты.

Сообщается, что некоторые российские производители недовольны этим фактом, поскольку "Беларуськалий" осуществляет дисконт в 30-50 процентов на свои товары, фактически демпингуя цены на удобрения в мире. 

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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