Выращивание абрикоса из косточки: алгоритм действий
Абрикосы, выращенные из косточки, будут сохранять все сортовые качества материнского растения. Если набраться терпения и немного постараться, то через несколько лет можно получить отличный урожай.
В первую очередь, надо выбрать место. Это должен быть хорошо освещаемы солнцем участок.
Закладку надо делать из нескольких косточек, срок - конец сентября/октябрь. Косточки должны пройти естественную стратификацию. Без нее чудом проклюнувшиеся росточки просто вымерзнут.
Если из 5 высаженных косточек прорастут хотя бы 2 - это уже отлично.
Место, где заложили косточки, надо обязательно как-то обозначить, чтобы не потерять из виду.
Теперь остается терпеливо ждать ростка. Когда он появится, в первый год никакого ухода ему не требуется, только полив.
На второй год следует обрезать верхушку на 1/5 часть от общей длины саженца. Это необходимо, чтобы деревце начало ветвиться.
В дальнейшем дереву нужен стандартный уход, как за другими плодовыми деревьями. Пройдет еще несколько лет - и можно собирать первый урожай абрикосов.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления
Выращивание абрикоса из косточки: алгоритм действий
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза
Минобороны РФ: российская армия перехватила 11 снарядов РСЗО «Ураган» украинских военных
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии