Выращивание абрикоса из косточки: алгоритм действий

Абрикосы, выращенные из косточки, будут сохранять все сортовые качества материнского растения. Если набраться терпения и немного постараться, то через несколько лет можно получить отличный урожай.

В первую очередь, надо выбрать место. Это должен быть хорошо освещаемы солнцем участок.

Закладку надо делать из нескольких косточек, срок - конец сентября/октябрь. Косточки должны пройти естественную стратификацию. Без нее чудом проклюнувшиеся росточки просто вымерзнут.

Если из 5 высаженных косточек прорастут хотя бы 2 - это уже отлично.

Место, где заложили косточки, надо обязательно как-то обозначить, чтобы не потерять из виду.

Теперь остается терпеливо ждать ростка. Когда он появится, в первый год никакого ухода ему не требуется, только полив.

На второй год следует обрезать верхушку на 1/5 часть от общей длины саженца. Это необходимо, чтобы деревце начало ветвиться.

В дальнейшем дереву нужен стандартный уход, как за другими плодовыми деревьями. Пройдет еще несколько лет - и можно собирать первый урожай абрикосов.