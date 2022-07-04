Ученые рассказали, кто живет дольше: поклонники кофе или его противники
Как выяснилось, у любителей напитка риск преждевременной смерти ниже, чем у тех, кто от него отказался.
Диспуты о том, полезен кофе или вреден, не прекращаются много десятилетий. Свои исследовавния провели и учёные из Южного медуниверситета Китая.
Они проанализировали данные свыше 170 000 британцев. И оказалось, что в числе тех, кто на протяжении 7 лет пил кофе ежедневно, риск преждевременной смерти оказался на 20-30% ниже по сравнению с теми, кто не пил.
Исследователи также установили, что тип кофе на самом деле не влияет на результат: хорошо работают как растворимый, так и молотый, и даже без кофеина.
Добавление даже небольшого количества сахара при этом ничего не портит. В разном варианте кофе содержит много природных антиоксидантов, которые защищают от повреждения.
Поклонники этого напитка реже страдают от диабета второго типа, а также болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Однако надо помнить об умеренности: оптимальная доза на день - 3-5 чашек.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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