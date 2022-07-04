Airbus получил заказ из Китая на 300 самолетов, Boeing возмущен ограничениями для американских производителей
Три крупнейшие авиакомпании Китая заказали в Airbus 300 самолетов примерно на 37 млрд долларов. Эта ситуация вызвала возмущение в Boeing Co.
Airbus – один из наиболее крупных авиапроизводителей в Европе. Заключенная сделка оказалась одной из наиболее масштабных с момент изоляции китайской экономики из-за пандемии коронавируса.
Представитель Boeing отметил, что геополитические разногласия продолжают сдерживать экспорт американских самолетов, и это вызывает разочарование.
Основой современной коммерческой авиации являются семейства лайнеров Boeing 737 и Airbus A320. При этом Boeing – крупнейший американский экспортер самолетов, а продажи в Китай обеспечивают десятки тысяч рабочих мест для граждан США.
В ответ на комментарии Boeing вышла редакционная статья в китайском государственном СМИ Global Times. Там сказано, что заказ стал нормальной деловой сделкой, авиация служит ключевым элементом сотрудничества между Китаем и Европой.
Журналисты отмечают, что для Boeing естественно чувствовать недовольство после проигрыша выгодной сделки Airbus.
В статье также говорится, что с 2019 года Airbus значительно опережает конкурента и в плане заказов на пассажирские самолеты, и с точки зрения распределения долей рынка.
В Bloomberg Intelligence указывают на то, что данная сделка подтверждает продолжение конфликта между США и Китаем, а также связывают ситуацию с 737 Max. Эти самолеты до сих пор не летают в Китае.
Опубликовано: Светлана Репина
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