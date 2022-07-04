Песков: Путин не поздравит Байдена с Днём Независимости США
Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу с Днём Независимости США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует в этом году поздравлять с Днём Независимости США Джо Байдена и граждан Соединённых Штатов.
Песков пояснил, что поздравления были бы крайне неуместными, учитывая недружественные действия, включающие в себя внешнюю политику и антироссийские санкции, Вашингтона в отношении Москвы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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