Песков: Путин не поздравит Байдена с Днём Независимости США

Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу с Днём Независимости США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует в этом году поздравлять с Днём Независимости США Джо Байдена и граждан Соединённых Штатов.

Песков пояснил, что поздравления были бы крайне неуместными, учитывая недружественные действия, включающие в себя внешнюю политику и антироссийские санкции, Вашингтона в отношении Москвы.