Польша признала, что Россия хорошо справляется с санкциями Запада
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, Российская Федерация не получает большого урона от западных санкций.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий 4 июля заявил изданию Polska Times, что Россия хорошо борется с санкциями стран Евросоюза, НАТО и их союзников.
Матеуш Моравецкий отметил, что с санкциями есть проблема, ведь они не дают результаты за короткий срок, а становятся ощутимы только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Он добавил, что ограничения Запада должны ослабить экономический потенциал РФ и обеспечить ее «изоляцию».
Глава польского правительства считает, что санкции против России дадут плоды через год, два или пять лет.
Сейчас же, по его мнению, Россия получает больше прибыли из-за того, что цены на нефть и газ выросли.
Также он посетовал на то, что Россия может продавать свои товары в другие государства несмотря на санкции Запада.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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