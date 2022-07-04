Польша признала, что Россия хорошо справляется с санкциями Запада

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, Российская Федерация не получает большого урона от западных санкций.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий 4 июля заявил изданию Polska Times, что Россия хорошо борется с санкциями стран Евросоюза, НАТО и их союзников.

Матеуш Моравецкий отметил, что с санкциями есть проблема, ведь они не дают результаты за короткий срок, а становятся ощутимы только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Он добавил, что ограничения Запада должны ослабить экономический потенциал РФ и обеспечить ее «изоляцию».

Глава польского правительства считает, что санкции против России дадут плоды через год, два или пять лет.

Сейчас же, по его мнению, Россия получает больше прибыли из-за того, что цены на нефть и газ выросли.

Также он посетовал на то, что Россия может продавать свои товары в другие государства несмотря на санкции Запада.