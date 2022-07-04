В Великобритании в общественных зданиях будут раздельные туалеты для защиты прав женщин

Во всех новых офисных зданиях, школах, больницах, развлекательных заведениях Великобритании теперь будут раздельные женские и мужские туалеты. Это объясняют необходимостью сократить принудительное совместное использование гендерно-нейтральных помещений.

Ранее Роберт Дженрик, который тогда был министром жилищного строительства, говорил об обеспокоенности женщин по поводу ограниченной конфиденциальности и длинных очередей в универсальные туалеты.

Группы по защите прав женщин утверждают, что они находятся в неблагоприятном положении, поскольку не могут пользоваться писсуарами. При этом мужчины могут использовать и писсуары, и кабинки.

В одном из материалов такой группы говорится, что женщины не желают ходить мимо писсуаров. Сейчас планы по обустройству раздельных туалетов продвигает министр по вопросам равноправия Кеми Баденох.

Она располагает информацией о том, что некоторые дети в школах избегают пользоваться общими туалетами. Баденох считает введение новых правил законным и важным шагом.

Обустройство раздельных туалетов в зданиях повлечет за собой изменения строительных норм и требований.

Источник The Telegraph в правительстве отмечает, что женщины должны чувствовать себя комфортно и в безопасности при использовании общественных объектов.

Инструкция Агентства государственного имущества будет обновлена таким образом, чтобы в новых или перестроенных государственных зданиях были раздельные туалеты.