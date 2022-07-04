В Германии без российского газа могут рухнуть целые отрасли промышленности

Высокопоставленный профсоюзный деятельно Германии Ясмин Фахими заявила, что из-за прекращения поставок газа из России могут рухнуть целые отрасли немецкой промышленности.

Она отметила, что это касается стекольной, алюминиевой, химической сфер. Этот крах будет иметь огромные последствия для экономики и рабочих мест.

Германия сильно зависит от трубопроводного природного газа из России. На ее долю приходится 35 импорта топлива. Немецкая промышленность импортирует практически весь потребляемый газ.

Уже сейчас в Германии инфляция выросла до рекордного уровня из-за энергетического кризиса. Это угрожает социальной стабильности.

Россия сократила поставки газа в Германию на 60%, а с 11 по 21 июля магистраль не будет работать из-за планового техобслуживания. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что после этого поставки осуществляться не будут.

В прошлом месяце в Германии начали реализацию второй части трехэтапного аварийного газового плана.

Если ситуация не улучшится, будет введено нормирование природного газа. Первой сокращение поставок ощутит на себе промышленность.

Лидеры бизнеса и профсоюзов Германии заявляют, что такой шаг может привести к разрушению экономики страны и серьезному сокращению количества рабочих мест.