В Германии без российского газа могут рухнуть целые отрасли промышленности
Высокопоставленный профсоюзный деятельно Германии Ясмин Фахими заявила, что из-за прекращения поставок газа из России могут рухнуть целые отрасли немецкой промышленности.
Она отметила, что это касается стекольной, алюминиевой, химической сфер. Этот крах будет иметь огромные последствия для экономики и рабочих мест.
Германия сильно зависит от трубопроводного природного газа из России. На ее долю приходится 35 импорта топлива. Немецкая промышленность импортирует практически весь потребляемый газ.
Уже сейчас в Германии инфляция выросла до рекордного уровня из-за энергетического кризиса. Это угрожает социальной стабильности.
Россия сократила поставки газа в Германию на 60%, а с 11 по 21 июля магистраль не будет работать из-за планового техобслуживания. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что после этого поставки осуществляться не будут.
В прошлом месяце в Германии начали реализацию второй части трехэтапного аварийного газового плана.
Если ситуация не улучшится, будет введено нормирование природного газа. Первой сокращение поставок ощутит на себе промышленность.
Лидеры бизнеса и профсоюзов Германии заявляют, что такой шаг может привести к разрушению экономики страны и серьезному сокращению количества рабочих мест.
Опубликовано: Светлана Репина
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