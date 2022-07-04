Греция возобновила выдачу виз гражданам РФ

Генонсульство Греции начало выдавать визы гражданам России после технической заминки.

Представитель генерального консульства Греции в России Деспина Николаиду сообщила о возобновлении приёма документов на получение гречекской визы у граждан Российской Федерации.

Дипломат Николаиду уточнила, что выдача виз была приостановлена из-за технических трудностей, которые были связаны с отъездом сотрудников из России, но сейчас работа восстановлена.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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