Греция возобновила выдачу виз гражданам РФ

Генонсульство Греции начало выдавать визы гражданам России после технической заминки.

Представитель генерального консульства Греции в России Деспина Николаиду сообщила о возобновлении приёма документов на получение гречекской визы у граждан Российской Федерации.

Дипломат Николаиду уточнила, что выдача виз была приостановлена из-за технических трудностей, которые были связаны с отъездом сотрудников из России, но сейчас работа восстановлена.