Китайские археологи нашли подтверждение попыток древних людей общаться с феями

В провинции Сычуань в Китае археологи обнаружили доказательства того, что древние люди пытались общаться с феями.

Специалисты из Пекинского и Сычуаньского университетов нашли тайник, в котором находились золотые, нефритовые и бронзовые артефакты. Там же были свидетельства жертвенных ритуалов.

Ученые говорят, что некоторые объекты являются единственными в своем роде и намекают на связь волшебства и древней китайской религии.

Среди найденных предметов – шкатулка из бронзы и зеленого нефрита с ручками в виде головы дракона. Ученые высоко оценили ее необычную форму и нестандартный дизайн.

В коллекции находок оказались скульптуры мифических существ, гибридов человека и змеи, бронзовые головы в золотых масках.

Доцент Пекинского университета Чжао Хао считает, что именно так древние люди представляли себе волшебный мир. Феями тогда называли могущественных духов, связанных с горами, реками или другими местами.

Ученые пока не называют точное время, к которому относятся находки. Но их обнаружили в руинах, которым примерно 3500-4800 лет. Соответственно, артефакты могут быть такого же возраста.

Специалисты считают, что находки имеют большое значение, поскольку рассказывают о цивилизации Шу, процветавшей в регионе до 316 г. до н.э.