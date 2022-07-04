Иран снижает цены на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае

Россия укрепляет свои позиции на китайском нефтяном рынке, поэтому Ирану приходится снижать цены на сырье, чтобы составить конкуренцию.

На фоне санкций Россия пытается сохранить поставки нефти. И одним из ключевых направлений для нее стал Китай.

Здесь же продает свою нефть Иран, и поступление российского энергоносителя осложнило ситуацию.

В мае российский экспорт нефти в Китай вырос до рекордного уровня, Россия обогнала Саудовскую Аравию. В этих условиях Иран снижает цены, чтобы сохранить позиции на рынке.

Такие обстоятельства идут на пользу Китаю, но вызывают беспокойство у производителей Персидского залива.

На данный момент их дорогие рынки захватила сырая нефть со значительными скидками.

Иранская нефть оценена почти на 10 долларов за баррель ниже фьючерсов на сырье Brent. Это позволило сделать цены сопоставимыми с российской Urals.

Основные покупатели российской и иранской нефти – это независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая. В отличие от государственных переработчиков, они ограничены правилами экспорта топлива.