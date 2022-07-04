Эксперты объяснили, что опаснее: съесть червивое яблоко или с дерева, обработанного инсектицидами

В целях безопасности обработку химикатами надо прекратить за определенный срок до сбора урожая, однако и съеденные червячки вреда не нанесут.

По мнению опытного садовода Станислава Ярёменко из Магнитогорска, насекомые - часть живой природы, и бороться с ними не обязательно, сообщает сайт Еda.show.

Попадающие внутрь яблока, сливы, вишни червяки - личинки взрослых вредителей, откладывающих яйца в плоды.

Чтобы не дать вредным насекомым испортить урожай, дачники борются с ними с помощью ловушек или инсектицидов.

Самые токсичные из инсектицидов используются при промышленном производстве фруктов и ягод. В целом они довольно эффективны и уничтожают вредителей, тогда как самодельные растворы - отпугивают.

Но их использование надо прекратить за определенный срок до сбора урожая — чтобы с плодов успела испариться, смыться дождями вся химия.

Ну, а если избавиться от вредителей не получилось, червячки завеслись и вы их случайно съели? Страшного ничего в этом нет. Вреда организщму они не наносят, к тому же легко растворяются в желудочном соке. Проблема лишь в том, что повреждённые плоды не хранятся.

Если боитесь проглотить червяка из яблочка или ягод, перед едой опустили их в солёную воду. Червяки покинут свои убежища и всплывут.